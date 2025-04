Da Rimini a Monaco in treno ogni giorno: al via il Railjet estivo tra Germania e Riviera romagnola

Una tratta diretta dalla Baviera alla Riviera, pensata per chi vuole partire e iniziare la vacanza già a bordo. È arrivato puntuale alle 17:30 alla stazione di Rimini il primo Railjet Monaco–Rimini, il nuovo collegamento ferroviario internazionale operato da Deutsche Bahn e ÖBB, che sarà attivo tutti i giorni fino al 6 ottobre.

Il treno parte da Monaco di Baviera e attraversa l’arco settentrionale d’Italia per raggiungere la costa romagnola, con fermate a Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica. Una scelta strategica per rafforzare il legame turistico tra la Germania e l’Emilia-Romagna, in costante crescita nelle ultime stagioni.

A bordo del convoglio inaugurale erano presenti, tra gli altri, Marco Monaco (Db Bahn Italia), Andrea Severini (nuovo AD di Trenord) ed Erica Bragastini (ÖBB), insieme ai rappresentanti delle istituzioni regionali.

«Con questo collegamento sostenibile, il viaggio diventa parte dell’esperienza – ha dichiarato Roberta Frisoni, assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna –. I turisti tedeschi possono scendere dal treno e trovare subito percorsi pedonali lungo il mare, aree giochi, zone fitness, piste ciclabili verso Valmarecchia, Valconca e l’entroterra».

Con oltre cinque mesi consecutivi di operatività giornaliera, il Railjet Monaco–Rimini si candida a diventare un ponte stabile tra Germania e Adriatico, facilitando arrivi green e favorendo una nuova idea di vacanza attiva, comoda e a basso impatto ambientale.