Da San Marino a Baia Domizia: Marlù incanta il pubblico con la sua E-Motion Machine al Kiss Kiss Way 2025

Un weekend carico di energia, musica e soprattutto emozioni ha accompagnato la tappa campana del Kiss Kiss Way 2025, il tour estivo di Radio Kiss Kiss che l’11 e il 12 luglio ha trasformato Baia Domizia in uno show a cielo aperto. Tra gli assoluti protagonisti dell’evento, anche Marlù, il noto brand di pop jewelry, che ha conquistato il pubblico con la sua innovativa E-Motion Machine.

L’installazione interattiva, ideata con la direzione artistica di Andrea Prada, ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza immersiva, capace di trasformare le emozioni in immagini e colori. I presenti sono stati invitati a scegliere un’emozione – ognuna associata a un colore – ed esprimerla attraverso il proprio volto. Entrando nella macchina, una fotografia ha immortalato l’istante, mentre l’esterno dell’installazione si illuminava del colore corrispondente. Al termine del percorso, ciascun partecipante ha potuto scaricare la propria immagine personalizzata direttamente dal sito ufficiale Marlù, conservando così un ricordo unico e autentico.

L’iniziativa, che ha preso il via con successo già nelle tappe calabresi del tour, rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione tra Marlù e Radio Kiss Kiss. Durante il Festival di Sanremo, infatti, il marchio aveva presentato il progetto “Emozioni in Movimento” all’interno di Casa Kiss Kiss, con un set fotografico dedicato all’espressione delle emozioni, creando un mosaico di volti ed emozioni che continua ad arricchirsi tappa dopo tappa.

«Con l’E-Motion Machine vogliamo trasformare ogni appuntamento in un momento di autenticità, in cui ciascuno possa esprimersi e portare con sé un ricordo unico», ha dichiarato Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Dopo l’esperienza di Sanremo, essere parte del Kiss Kiss Way significa per noi continuare a dare forma alle emozioni delle persone, rendendole protagoniste di un racconto collettivo fatto di colori, volti e connessioni vere.»

Il tour Kiss Kiss Way 2025 continua il suo viaggio tra emozioni, spettacolo e innovazione, e Marlù conferma ancora una volta la sua capacità di dialogare con il pubblico in modo autentico e coinvolgente, mettendo al centro le emozioni e l’espressione personale.