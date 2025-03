Da San Marino Mantova, Mara Verbena e Organizzazione Orlandelli presentano il nuovo concept d’arredo per l’area confezionamento di piante e fiori

Inaugurato ieri a Mantova (lunedì 13 novembre) il nuovo showroom Organizzazione Orlandelli con presentazione del nuovo concept spazio confezionamento per ogni fiorista e attività garden, realizzato insieme alla floral designer sammarinese Mara Verbena. Obiettivi, innovazione, funzionalità. Successo dello Showcase di Mara Verbena su composizione floreale di Natale.

San Marino, 14 novembre 2023 – Innovazione tecnologica e un nuovissimo design sposano gusto, eleganza, arte, della composizione floreale italiana e la collocano in nuovo concept d’arredo green a disposizione di ogni fiorista. È quanto Organizzazione Orlandelli, Azienda leader nel design di punti vendita specializzati in piante e fiori, e la floral designer sammarinese Mara Verbena, vice presidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, hanno presentato lunedì 13 novembre durante l’inaugurazione del rinnovato showroom dell’azienda mantovana. a fioristi e aziende del settore di tutta Italia.

L’evento, che si è tenuto nel nuovo showroom di Organizzazione Orlandelli a Curtatone (MN), ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende italiane del settore, che hanno potuto apprezzare le caratteristiche del nuovo concept.

Il concept d’arredo si basa su mobili modulabili basati su banco e retrobanco, studiati appositamente per gli operatori sia delle fiorerie che dei reparti fiore reciso dei garden center. I mobili sono dotati di numerosi cassetti, portanastri e porta rotoli, per garantire un’organizzazione ottimale del lavoro e una maggiore praticità. Il nuovo concept integra in banco e arredi anche i nuovi strumenti tecnologici entrati far parte del nuovo modo d’essere fiorista e gestire la propria attività, come gli schermi interattivi dei nuovi software gestionali e i nuovi macchinari per la conservazione dei fiori recisi, il famoso Fior d’Acqua realizzato da Mara Verbena.

Per l’evento sono stati sviluppati due concept in due colorazioni opposte: verde inglese per l’area più classica e un rosa “barbie” per l’area destinata ad un pubblico più modaiolo. Gli arredi sono in materiali completamente made in Italy, abbinando i migliori legni massello con i top in ceramica, completando il tutto con dei giochi di luce a led. Il risultato finale ha permesso di creare una scenografia che ha riscosso grandi consensi tra i partecipanti.

La giornata ha previsto dimostrazioni di confezionamento ed arte floreale a tema natalizio a cura di Mara Verbena, che ha illustrato le tecniche più innovative per creare bouquet, composizioni e confezioni eleganti e raffinate.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’evento” ha dichiarato Marco Orlandelli, CEO di Organizzazione Orlandelli. “Il nuovo concept d’arredo per l’area confezionamento ha riscosso un grande interesse da parte dei nostri clienti, che hanno apprezzato l’eleganza, la funzionalità e la praticità dei nostri arredi. Siamo convinti che questo nuovo prodotto rappresenterà un punto di riferimento per il settore florovivaistico”.

“Tra me e la famiglia Orlandelli c’è un lungo rapporto di collaborazione e stima reciproca e proprio in occasione dei reciproci quarant’anni d’attività, abbiamo deciso di avviare un progetto insieme – spiega Mara Verbena – abbiamo unito la mia esperienza di fiorista e il loro grande know-how nell’esposizione e lavorazione nel campo fiori e garden. Il risultato di questo lavoro è quanto presentiamo ai professionisti del nostro settore. Rispondiamo così al bisogno di cambiamento ed evoluzione che attraversa il mondo dei fioristi”.

L’evento si è concluso con un aperitivo conviviale, durante il quale i partecipanti hanno avuto modo di brindare ai primi 40 anni sia di Organizzazione Orlandelli che di Fior di Verbena.

