Dacia Senza Frontiere e Comites San Marino si incontrano per rafforzare i legami culturali e istituzionali tra San Marino, Romania e Italia

Si è svolto recentemente a San Marino un importante incontro tra l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, guidata dalla Presidente Mihaela Anghel, e il Comites San Marino, presieduto dall’Avvocato Alessandro Amadei. L’incontro, tenutosi presso la sede del Comitato degli Italiani all’Estero in via Maestri Comacini, ha rappresentato un momento di confronto di alto livello con l’obiettivo di consolidare i legami interculturali e promuovere future collaborazioni tra le comunità di San Marino, Romania e Italia.

Oltre alla Presidente Mihaela Anghel, erano presenti anche i soci fondatori dell’associazione Liviu Anghel (Segretario e Tesoriere) e il Dott. Andrei Anghel (Tesoriere). La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza strategica di sviluppare sinergie tra il mondo associativo e le istituzioni sammarinesi e italiane.

In apertura dell’incontro, la Presidente Anghel ha dichiarato:

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Comites San Marino, Avv. Alessandro Amadei, per il graditissimo invito e per l’opportunità di avviare un confronto costruttivo su tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Siamo fermamente convinti che la costruzione di ponti culturali costituisca il presupposto indispensabile per rafforzare le relazioni tra le nostre comunità e per promuovere un dialogo autentico tra San Marino, la Romania e l’Italia».

Dal canto suo, il Presidente del Comites San Marino, Avv. Alessandro Amadei, ha sottolineato la necessità di creare una rete tra le associazioni che rappresentano gli stranieri a San Marino: «È fondamentale sviluppare iniziative condivise che mettano al centro la cultura, l’arte e le tradizioni con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore conoscenza reciproca e creare nuove opportunità di collaborazione tra Paesi».

L’incontro ha visto la partecipazione anche di numerosi cittadini e ha portato alla consapevolezza che il mondo associativo, se opportunamente valorizzato, può essere un motore di crescita e apertura verso scenari internazionali.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto dai Presidenti delle due associazioni, a nome dei rispettivi soci, al Direttore Generale, al Caporedattore e a tutta la Redazione di San Marino RTV per aver dato spazio e visibilità a questo importante momento, documentando un confronto che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di apertura e consolidamento delle relazioni tra i diversi attori coinvolti.

L’Associazione Culturale Dacia Senza Frontiere e il Comites San Marino proseguono così con le loro numerose attività volte a promuovere progetti culturali e a costruire solide relazioni istituzionali. La loro missione è quella di creare e rafforzare i rapporti diplomatici tra Paesi attraverso una diplomazia culturale basata sui valori universali di amicizia, rispetto e cooperazione, ponendo la cultura al centro di un dialogo capace di superare ogni confine.