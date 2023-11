Dal 2020, si sono inanellati una serie di eventi che nessun sano di mente può considerare normali o frutto del caso? … di Gianni Toffali

Dal 2020, si sono inanellati una serie di eventi che nessun sano di mente può considerare normali o frutto del caso. Covid; vaccini miracolosi sbucati dal nulla; guerra Russia/Ucraina; pioggia di missili su Israele ed infine ecatombe su Gaza. Se il timing temporale degli avvenimenti suona sospetto quasi a pensare a regie occulte che tirano le fila del pianeta (illuminati, massoni e discepoli del principe delle tenebre?), ancor più angoscianti ed enigmatici risultano i fenomeni iniziati sin dai primi giorni di ottobre. Aurora boreale in Europa (quindi fuori sede); fantasmi di palestinesi uccisi che assalgono soldati israeliani (la notizia e i video si trovano in rete in tutte le lingue) ed infine una misteriosa essudazione olio e sangue del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche se come da copione, la Santa Sede ha smentito il fenomeno (e non potrebbe essere altrimenti considerato che papa Francesco, non crede in nessun evento soprannaturale e forse neppure in Dio), rimane il fatto che i tre arcani accadimenti sembrano celare una sorta di contrappasso/avvertimento di natura non umana. Si ha come l’impressione che dall’alto, ci sia voglia di menar le mani che la ventilata bomba atomica su Gaza ventilata da un ministro israeliano, sia nulla rispetto a ciò che potrebbe piombare dal cielo. Anche se i scettici irridono ai cosiddetti castighi di Dio, e non credono alle citazioni bibliche, l’archeologia ha dimostrato che diluvi, pestilenze, carestie, esili, piaghe, distruzione di città e civiltà scomparse nel nulla, hanno da sempre costellato le vicende umane. Lapalissiano che se l’uomo insisterà a decimarsi per futili motivi, brama di potere o supremazia razziale, la redde rationem del “misericordioso” smentirà la nomea del Dio misericordioso a prescindere, inventata dai buonisti che hanno scambiato il Dio Padre Babbo per un babbeo.

Gianni Toffali