Dal 27 al 29 Giugno a Lugo i Giochi Giovanili della Bandiera, Campionato Nazionale FISB Under 15, e la Para Tenzone

Attesi migliaia di visitatori al seguito di gruppi storici provenienti da ogni parte d’Italia, per un week-end di gare e promozione del territorio. Campi di gara il Pavaglione e le piazze fra Rocca e monumento a Baracca.

Nell’ultimo week-end di giugno tutto il centro storico di Lugo si animerà con i colori di gran parte dei rioni e delle contrade italiane, con i loro stemmi araldici, con i simboli, le bandiere ed i musici di una tradizione che sempre più animano le piazze e le strade di tutti i comuni della penisola per rendere omaggio al passato e, attraverso il ricordo, aggregare, unire e coinvolgere persone di ogni età.

La FISB, Federazione Federazione Italiana Sbandieratori che riunisce i gruppi italiani legati a manifestazioni storiche, ha assegnato alla Città di Lugo la 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, il Campionato nazionale creato appositamente per permettere a giovani sbandieratori e musici di cimentarsi in queste specialità, oltre alla seconda edizione della manifestazione parallela denominata Para Tenzone, competizione anch’essa nazionale riservata ad atleti con disabilità, in questo caso senza fasce d’età.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Contesa Estense, associazione che organizza e promuove le gare e le rievocazioni storiche lughesi del mese di maggio che culminano con il Palio della Caveja, ed alle quattro contrade nelle quali è suddivisa Lugo, ovvero Rione de’ Brozzi, Rione Cento, Contrada del Ghetto e Rione Madonna delle Stuoie.

In gara per i Giovanili della Bandiera scenderanno ben 40 gruppi storici in rappresentanza di associazioni provenienti da ogni parte d’Italia, dall’Emilia-Romagna al Veneto, passando per Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Liguria. Ragazzi e ragazze saranno suddivisi in tre distinte categorie: Esordienti, dai 7 ai 9 anni; Giovanili, dai 10 ai 12 anni; Under 15, dai 13 ai 15 anni.

In attesa dei sorteggi della FISB per la composizione dei gironi del Giochi, che avverranno in questo fine settimana e che determineranno anche l’intero programma del week-end lughese, si possono già anticipare alcuni dati numerici basati sulle edizioni precedenti di questo evento. Nel 2024 infatti a Venaria Reale (To) a scendere in gara sono stati ben 900 piccoli atleti, con oltre 1.600 accompagnatori al seguito. Numeri che saranno sicuramente replicati anche a Lugo per l’edizione 2025 dei Campionati e che preannunciano giorni intensi per le attività commerciali della città, per strutture ricettive e di ristorazione. Già oggi risultano sold out alberghi e alloggi di tutte l’area circostante.

Un grande occasione per tutta Lugo che per un intero fine settimana sarà fulcro di gare e prove di carattere nazionale che inevitabilmente concentreranno l’attenzione di tanti appassionati sulla città. L’opportunità per mettere in vetrina i tanti siti culturali, storici e artistici del territorio, a partire dal Pavaglione, per arrivare alla Rocca estense e al monumento a Francesco Baracca, passando per altri punti di attrazione. Proprio gli spazi del grande quadriportico e quelli di piazza dei Martiri fungeranno infatti da campo di gara per tutte le prove del week-end. Tra le iniziative che si stanno predisponendo, in collaborazione con il Comune di Lugo, anche aperture straordinarie e ingressi gratuiti al Museo Baracca ed a Casa Rossini.

La manifestazione gode del supporto e del contributo del Comune di Lugo, nonché del patrocinio di Unione dei Comune della Bassa Romagna e Provincia di Ravenna.

Info e dettagli sulle pagine social create per l’evento e su https://lugoeventi.it/giovbandiera25.

Lugo (Ra), 29 Maggio 2025