Dal 28 luglio l’Ambulatorio Igiene Pubblica e la Pediatria di Comunità di Riccione si spostano in via San Miniato 10

Da lunedì 28 luglio il Servizio Pediatria di Comunità (Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche) e l’Ambulatorio Igiene Pubblica di Riccione, che svolge tra gli altri il servizio di vaccinazione adulti e quello per certificazioni e patenti, si spostano da viale Formia 14 alla nuova sede in Via San Miniato 10 (all’interno del centro commerciale Perla Verde).

Vaccinazioni pediatriche: orari di apertura

L’attività del servizio Pediatria di Comunità (vaccinazioni pediatriche) prevede l’apertura al pubblico su appuntamento (su richiesta dei genitori tramite prenotazione telefonica allo stesso servizio o via mail: vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it ) il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; il giovedì si può usufruire anche del libero accesso con orario continuato dalle 8 alle 17.30.

Per informazioni/prenotazioni: tel. 0541 608681 lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 12 alle 13.30.

Gli orari di apertura dell’Ambulatorio Igiene Pubblica

Per quel che riguarda l’Ambulatorio Igiene Pubblica l’apertura al pubblico in cui vengono erogate le prestazioni (vaccinazioni e certificazioni mediche) prenotate tramite CUP e CUPtel (numero 800 002255) è la seguente: il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; il primo venerdì del mese dalle ore 14 alle 16.30.

Rimane invariato il numero telefonico per informazioni (0541 707213), che possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio con orario 14-16, oppure inviando una mail all’indirizzo vaccinazioni.rn@auslromagna.it .

Ausl Romagna