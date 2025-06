Dal 30 giugno anche in provincia di Rimini tutti i servizi di Poste Italiane disponibili sulla nuova App unica

Poste Italiane informa i cittadini della provincia di Rimini che, a partire da domenica 30 giugno, l’App BancoPosta sarà disattivata e sostituita dalla nuova App Poste Italiane, una piattaforma unica che integra in un solo strumento tutti i principali servizi dell’Azienda.

La nuova App, già disponibile e scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, consente di:

consultare e acquistare prodotti di Risparmio Postale ;

attivare conti BancoPosta e carte Postepay ;

sottoscrivere polizze assicurative ;

gestire in modo semplice e sicuro tutte le operazioni finanziarie e informative.

Per accompagnare l’utenza in questo cambiamento, Poste Italiane ha avviato nelle scorse settimane una campagna informativa multicanale, per comunicare il passaggio e spiegare che i dati degli utenti saranno automaticamente migrati sulla nuova piattaforma.

L’aggiornamento rientra nel percorso di innovazione digitale e semplificazione dei servizi che l’Azienda porta avanti da tempo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza digitale sempre più intuitiva, completa e accessibile.

Tutte le informazioni sulla nuova App sono disponibili sul sito ufficiale: www.poste.it.