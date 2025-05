Dal 5 al 9 maggio negli ospedali di Rimini, Novafeltria e Santarcangelo iniziative di sensibilizzazione verso le vaccinazioni alla popolazione adulta

In occasione della Settimana mondiale dell’immunizzazione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (24-30 aprile) e della Settimana europea delle vaccinazioni (27 aprile-3 maggio) l’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ambito di Rimini mette in campo una serie di iniziative con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del ruolo fondamentale dell’immunizzazione (quindi dei vaccini) nella prevenzione delle malattie e nella protezione della vita e della salute delle persone di tutte le età.

In particolare nel periodo da lunedì 5 a venerdì 9 maggio nel Presidio Ospedaliero di Rimini viene promossa una settimana di sensibilizzazione verso le vaccinazioni offerte dalla Regione Emilia-Romagna ai pazienti adulti fragili. Il personale della UO Igiene e Sanità Pubblica sarà dunque presente nelle diverse sedi ospedaliere con Info point dedicati agli utenti, per distribuire materiale informativo, offrire consulenze e consigli e fissare appuntamenti negli ambulatori vaccinali del nostro territorio.

Postazioni informative negli ospedali: giornate e orari

Nello specifico saranno attive queste postazioni informative, a disposizione di coloro che si recano in ospedale:

– Ospedale Infermi Rimini: dalle 8.30 alle 10.30 al Punto Prelievi, poi dalle 10.30 alle 12 di fronte al Bar vecchio dell’Ospedale;

– Ospedale Infermi Rimini: dalle 8.30 alle 12 al CUP;

– Ospedale Sacra Famiglia Novafeltria: lunedì 5 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 al CUP;

– Ospedale Franchini Santarcangelo: mercoledì 7 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 al CUP.

Incontri con i genitori dei neonati, con personale sanitario e volontari delle associazioni

Sono inoltre in programma nel reparto di Pediatria nelle giornate di martedì 6 e venerdì 9 maggio, dalle ore 15 alle 16, incontri con i genitori dei neonati venuti alla luce in quella settimana per verificare se siano o meno immunizzati contro il morbillo, malattia altamente contagiosa e che può essere anche molto pericolosa non solo per gli adulti (la popolazione giovane adulta risulta la più colpita) ma anche e soprattutto per i bimbi in tenera età, con la possibilità di scegliere di essere sottoposti alla vaccinazione.

Nello stesso periodo il personale della UO Igiene e Sanità Pubblica realizzerà brevi incontri informativi per il personale sanitario nelle singole unità operative e affiancherà le associazioni di tutela e volontariato maggiormente impegnate in campo sanitario e socio-sanitario nell’attività di informazione ai propri associati, ulteriore prezioso strumento per favorire la conoscenza dell’offerta vaccinale della Regione e la presa in carico di coloro che desiderano aderire a tale proposta.

Ausl Romagna