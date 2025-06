Dal 6 all’8 giugno si terrà a Rimini il 12° Congresso Nazionale AICPE: il momento di aggiornamento più atteso dai professionisti in chirurgia plastica estetica

Accanto alla chirurgia del viso, della mammella e del contorno corporeo, tra le novità di questa edizione è prevista una sessione interamente dedicata alla medicina estetica come complemento della chirurgia estetica

Rimini, 3 giugno 2024 – L’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica si riunirà dal 6 all’8 giugno al Palacongressi di Rimini per il 12° Congresso Nazionale AICPE, l’appuntamento più importante dell’anno per i quasi 600 Soci ACIPE, interamente dedicato allo scambio scientifico.

L’evento, che torna per il secondo anno sulla Riviera Romagnola, rappresenta il principale momento di confronto tra i professionisti interessati ad approfondire le proprie competenze in medicina e chirurgia estetica.

Si articolerà in tre giornate con sessioni parallele dedicate alla chirurgia del viso, al contorno corporale, alla chirurgia della mammella, alla rinoplastica e, per la prima volta, alla medicina estetica. La formula del Congresso combinerà relazioni teoriche e analisi di casi pratici e introdurrà quest’anno anche i ‘boxing ring’: una nuova modalità di discussione che permette di confrontare tra loro diversi approcci utili a raggiungere uno stesso risultato.

Tutte le sessioni avranno un comune obiettivo: offrire ai partecipanti tutte le possibili conoscenze scientifiche per migliorare la propria pratica chirurgica nell’ottica di ottenere risultati esteticamente ottimali, ma soprattutto salvaguardare sempre la sicurezza dei pazienti, uno degli asset su cui si fonda il codice etico di AICPE.

Tra le novità da segnalare una interessante tavola rotonda dedicata alla AI in professione Medica e una sessione su chirurgia estetica mininvasiva e medicina estetica rigenerativa, che aprono la discussione su tematiche attuali, sintomo di nuove tendenze del settore.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica mammaria, la pratica di chirurgia estetica più richiesta in Italia, nel corso del 12° Congresso AICPE verranno condivisi aggiornamenti sulle tecniche di mastoplastica additiva, riduttiva e mastopessi, e sulle strategie terapeutiche per correggere asimmetrie mammarie e malformazioni.

“Il chirurgo aggiornato è un chirurgo più sicuro, capace di offrire interventi sempre più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ridotti e minori complicanze” – spiega il Professor Roberto Bracaglia, Chirurgo Plastico, Presidente dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica -“Ecco perché al 12° Congresso Nazionale AICPE affiancheremo alle sessioni sulle novità in Chirurgia Estetica – una scienza di elevata precisione e in continuo progresso – diversi approfondimenti dedicati alla Medicina Estetica, per la sua sinergia con la Chirurgia Estetica, alla AI nella professione medica e a temi di Medicina Legale. L’evento vedrà la partecipazione di molti speaker di alto livello sia italiani che internazionali, che contribuiranno, con un ricco programma di relazioni e sessioni video, a fornire un aggiornamento di importante valore pratico per la nostra professione”.

Fil rouge di tutte le sessioni sarà il tema del ruolo terapeutico della chirurgia estetica, sempre più parte integrante di un percorso utile a ristabilire l’equilibrio psico-fisico di ciascun paziente.

Per consultare il programma completo 12° Congresso AICPE 6-8 giugno 2025 – Rimini

L’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (www.aicpe.org), la prima e più grande in Italia dedicata esclusivamente alla Chirurgia Plastica Estetica, è riconosciuta come tale dal Ministero della Salute e inserita nel novero delle Società Scientifiche Italiane. E’ nata nel settembre 2011 con lo scopo di promuovere la formazione e la pratica in chirurgia plastica estetica favorendo uno scambio di conoscenze tra i chirurghi qualificati. E’ gemellata con l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), con l’International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) con la European Association of Society of Aesthetic and Plastic Surgery (EASAPS), con la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP) e con L’Asociaciòn Argentina de Cirugia Estetica (AACE). Ad AICPE hanno aderito oltre 580 chirurghi in tutta Italia. Membri di AICPE possono essere esclusivamente professionisti con una specifica e comprovata formazione in Chirurgia Plastica Estetica, che aderiscono ad un codice etico e di comportamento da seguire fuori e dentro la sala operatoria. Scopo di AICPE è tutelare Pazienti e Chirurghi Plastici disciplinando l’attività professionale, rappresentare i Chirurghi Plastici Estetici nelle sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e promuoverne la preparazione culturale e scientifica.

Per approfondimenti e accrediti contattare:

Ufficio Stampa AICPE