Dal Consiglio Comunale romagnolo via libera alla messa in sicurezza dell’aeroporto Internazionale Rimini-San Marino: semafori intelligenti e attraversamenti protetti in arrivo

Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato l’8 maggio un intervento strategico per rendere più sicuro e accessibile l’aeroporto Federico Fellini. Il piano, passato con 18 voti favorevoli e nessun contrario, prevede l’installazione di un nuovo attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata davanti allo scalo e la trasformazione dell’attuale semaforo carrabile in un sistema a gestione intelligente.

In concreto, il semaforo di accesso veicolare all’aeroporto, che finora funzionava a fasi fisse, sarà sincronizzato con il nuovo attraversamento pedonale e regolato da sensori, così da restare verde per chi transita sulla Statale 16 in assenza di auto in ingresso o uscita dallo scalo.

L’intervento, frutto di una convenzione tra il Comune di Rimini e la società che gestisce l’aeroporto, sarà ultimato entro la fine di maggio. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza dei pedoni, in particolare dei viaggiatori che si spostano a piedi o con mezzi pubblici, e ottimizzare il flusso del traffico lungo uno degli assi viari più trafficati del territorio.