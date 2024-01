DATI TURISTICI 2023: MISANO META PREFERITA DA LOMBARDI, TEDESCHI E SVIZZERI

Misano Adriatico, 19 gennaio 2024 – All’appello mancano ancora i dati delle presenze turistiche di dicembre, ma le statistiche provvisorie del 2023, da gennaio a novembre, fotografano un trend decisamente positivo per Misano Adriatico.

Gli arrivi, da gennaio a novembre, sono stati complessivamente 156.707, una cifra in netto miglioramento rispetto al 2022 (+12,3%) e che inizia ad avvicinarsi ai dati positivi del periodo pre-pandemico (- 1,1% il gap rispetto al 2019). In particolare, i turisti italiani sono tornati ad essere sostanzialmente quelli del pre-Covid (- 0,5% rispetto al 2019, + 9,2% rispetto al 2022) e quelli stranieri, seppur non ancora ai livelli precedenti al 2020, sono in netto aumento (+32,5% rispetto al 2022).

Anche i dati relativi al numero di pernottamenti restituiscono una fotografia positiva, con un aumento del 6,8% rispetto al totale del 2022 e un più 22,5% di ospiti di provenienza straniera.

Se, nel totale, si registra ancora un gap rispetto al pre-Covid, l’analisi dell’andamento mensile mostra come in alcuni mesi, anche grazie agli eventi sportivi che contribuiscono a destagionalizzare l’offerta turistica, si sia fatto decisamente meglio rispetto al 2019. Per quanto riguarda gli arrivi, hanno fatto registrare segno positivo i mesi di aprile (+9,7%), luglio (+8,2%), settembre (+6,9%) e ottobre (+13,4%).

Nei pernottamenti, sempre comparando i dati del 2019, febbraio ha registrato un +52,2%, settembre un + 4,1%, ottobre un +2,5% e novembre un +39,7%.

Gli esercizi ricettivi hanno fatto segnare, rispetto al 2022, un +12,3% negli arrivi e un +6,8% nei pernottamenti, mentre non è stato ancora del tutto recuperato il gap rispetto al 2019. Particolarmente positivo il dato degli arrivi negli esercizi alberghieri, che segnano un incremento del 5% anche rispetto all’ultimo anno del pre-Covi.

Infine, per quanto riguarda le provenienze, in Italia a farla da padrona sono i turisti lombardi: 48.739 quelli che sono arrivati a Misano da gennaio a novembre 2023. Per quanto riguarda gli stranieri, il maggior flusso turistico è quello proveniente dalla Germania, con 5.929 presenze, ma molto numerosi sono anche gli svizzeri (4.748). Le presenze extra-europee sono state 1.440, con un incremento del 6.5% rispetto al 2022 e del 18,9% rispetto al 2019.

“Siamo soddisfatti – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. Stiamo consolidando un trend che ci sta pian piano riportando ai livelli del 2019. Il 2024, con gli eventi aggiuntivi legati al mondo del motorsport ci daranno uno scatto ulteriore. Stiamo inoltre lavorando alla programmazione della primavera e dell’estate per avere un cartellone di eventi che possa incrementare ulteriormente il nostro livello turistico e le presenze sul territorio”.

Comune di Misano Adriatico