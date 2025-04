Decennale di Legacoop Romagna: Un viaggio di innovazione e solidarietà nel cuore della Cooperazione Romagnola

Un decennio di crescita e caollaborazione in Romagna: Il 5 Dicembre 2013 segnò l’inizio di un nuovo capitolo per la cooperazione in Romagna, con la nascita di Legacoop Romagna. Questa organizzazione emerse dall’aggregazione delle cooperative nellea aree di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Oggi, Legacoop Romagna si distingue come un ente rappresentativo di circa 380 imprese, generando un valore produttivo che supera i 6 miliardi di euro. Il suo impatto si estende a oltre 300.000 membri, inclusi lavoratori, produttori e consumatori, e impiega circa 24.000 persone.

Quest’anno, in concomitanza con il suo decimo anniversario, Legacoop Romagna organizza un evento significativo per celebrare il traguardo raggiunto. Il convegno, programmato per il 5 Dicembre, si svolgerà al Teatro Comunale di Cesenatico a partire dalle 9:30. L’evento mira a riflettere sui successi ottenuti e a delineare strategie future, con un’attenzione particolare al benessere economico e sociale della regione.

Tra i partecipanti illustri, è prevista la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, aprirà l’evento, seguito da interventi di Romina Maresi, vicepresidente, e Daniele Montroni, presidente regionale di Legacoop. Dopo i saluti del Sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, Simona Benedetti, coordinatrice sindacale di Legacoop Romagna, presenterà una ricerca sulle tendenze economiche attuali e future.

La giornata proseguirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di personalità di spicco come Bonaccini, Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, Guido Caselli di Unioncamere Emilia-Romagna e il giornalista Andrea Rinaldi, con la moderazione di Giorgia Gianni, vicepresidente di Legacoop Romagna.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative di solidarietà attivate in seguito all’alluvione di maggio, con oltre 5,7 milioni di euro di contributi destinati a imprese e cittadini. Inoltre, verranno consegnati riconoscimenti ai past president e premiati i progetti vincitori di Coopstartup Romagna.

Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, ha sottolineato l’importanza dell’evento: ‘Non è solo un momento per celebrare il passato, di cui siamo fieri, ma anche per focalizzarci su un futuro innovativo e responsabile, soprattutto in questo periodo economico e sociale complesso. Abbiamo già realizzato molto, come l’unificazione del sistema dei servizi, ma c’è ancora molto da fare per continuare a fornire la migliore rappresentanza possibile alle nostre cooperative.'”Decennale di Legacoop Romagna: Un Viaggio di Innovazione e Solidarietà nel Cuore della Cooperazione Romagnola”