DEMANIO MARITTIMO: DAVIDE CUPIOLI E MAURO VANNI HANNO INCONTRATO IL MINISTRO RAFFAELE FITTO

Roma, 21 novembre 2023 – All’Assemblea Nazionale di Confartigianato Imprese, in corso a Roma, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni e il Presidente di Confartigianato Imprese Rimini Davide Cupioli hanno avuto un incontro con il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

“Gli abbiamo esposto tutta la preoccupazione delle imprese balneari per questo stallo normativo che stanno vivendo con l’avvicinarsi del 31 dicembre e quindi della scadenza per le evidenze pubbliche. Il Ministro ci ha risposto che il Governo ha bene in massima evidenza la tematica e che l’Esecutivo in questi giorni esporrà la sua posizione rispetto alla Commissione europea e i conseguenti provvedimenti normativi che intende adottare”.

Ufficio Stampa: SMART Comunicazione