Democrazia a là carte. Il Pd pronto a cambiare sport e menu’.

Se ti chiami partito democratico dovresti avere almeno un po’ di rispetto delle regole basilari della democrazia. No?

Non hai idee di futuro, scavi nel passato peggiore, rubi le idee degli altri come tue, tipo Statuto dei Lavoratori, rubi anche la storia degli altri, perché tu eri comunista antisocialista e ti dichiari socialista, rubi anche gli uomini e le donne degli altri, i Matteotti, ad esempio, che tu dichiaravi “social fascisti” e “putridi riformisti”, rubi le storie degli altri continuando a celebrare le proprie che erano all’opposto degli altri che fai adesso tuoi, cioè i Gramsci e i Togliatti e i Berlinguer, insomma sei un miscuglio di imbrogli intellettuali e politici e storici, ma almeno, se ti chiami democratico dovresti conoscere le basi della democrazia. O no?