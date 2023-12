Democrazia addio. La versione di Cassese … di Sergio Pizzolante

Viene dal PCI, poi vicinissimo, negli anni 60 e 70, alla sinistra socialista di Antonio Giolitti, di Riccardo Lombardi, Giorgio Ruffolo, gli avversari politici storici di Craxi, per intenderci.

Nel suo ultimo libro ha voluto dire,con ordine, cose che dice da anni sullo stato della democrazia in Italia.

… trasformandosi in suggeritori dei media”.

Poi, però, quando ho visto che il metodo seguito dai magistrati era “o mi racconti qualcosa o resti in carcere”, e quando ho visto le televisioni che riprendevano i processi, quando ho visto la piega mediatica che hanno preso gli eventi, ho cambiato idea”….

Cassese poi dice che in questo modo si è rotto l’equilibrio dei poteri di Montesquieu.

Passaggio fondamentale l’abolizione dell’immunità parlamentare che i Padri Costituenti avevano previsto per bilanciare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Aggiunge.

Con questo trend ne mandiamo a processo, in 50 anni, 7.000.000, che poi verranno assolti”.

“Il presidente del Tribunale di Torino, nel 2019, ha fatto la seguente stima: ogni anno abbiamo 150 mila indagati, poi imputati, che attendono quattro anni per essere assolti….

Ercole Incalza, per 14 anni dirigente generale del ministero che prima si chiamava dei lavori pubblici, ha avuto 17 processi e 17 assoluzioni…”, con passaggio in galera….

“….per cause civili iniziate nel 2014, la fissazione dell’udienza non si sa quando arriverà.

L’arretrato e’ di quattro milioni e 400 mila cause.

In estrema sintesi. Con alcuni esempi.

Libero? No! Succube? Intimorito? Si!

No.

E se dici queste cose attacchi la magistratura?

No.

Perché la gran parte dei giudici sono persone con piena cultura democratica. E sono consapevoli delle storture democratiche.

Altrimenti non ci sarebbero le 150 mila assoluzioni, 1500.000 in dieci anni, nonostante la mostruosità della macchina mediatico-giudiziaria in campo.

Perché le persone ingiustamente imputate le assolvono i giudici. Non io.

Quindi ci può essere un giudice a Berlino.

Ma è difficile arrivare vivi, a Berlino.