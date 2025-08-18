Denuncia di discarica abusiva con quintali di rifiuti edilizi a Maiano, una delle aree naturali protette di San Marino da parte di una nostra lettrice. La foto

Illustre Direttore, sono una cittadina che vi vuole informare che oggi è stata scoperta una discarica abusiva con quintali di rifiuti edilizi a Maiano, una delle aree naturali protette di San Marino (allego foto).

La discarica abusiva è proprio a ridosso del Bosco di Maiano che fa parte dei percorsi naturalistici e parchi selezionati dall’Ufficio di Stato per il Turismo, nella strada sopra il Rifugio dell’APAS dove anche i volontari sgambano con i nostri amici a quattro zampe. La discarica illegale fa paura perché può avere rifiuti tossici nocivi come l’Eternit, il prodotto killer che disperde l’amianto in polvere causando asbestosi e una grave forma di cancro (mesotelioma pleurico).

Infatti tempo fa la Polizia Civile aveva già scoperto e rimosso un’altra discarica ilegale con questo prodotto tossico nello stesso identico luogo.

È un’altra ferita ambientale al nostro territorio dove viviamo coi nostri figli, per cui, a differenza di quello vicino italiano, non ha protezioni legali adeguate. Infatti il decreto legge 8 agosto 2025, n. 6, colpisce chi scarica rifiuti in campagna o nelle aree naturali.

L’ammenda prevista è di 18 mila euro e sospensione della patente, anche per chi lancia o abbandona rifiuti dall’auto.

Per i rifiuti pericolosi la prigione va da uno a cinque anni, che salgono a sei nei casi gravi. Se a violare la legge è un dipendente con mezzo aziendale, il titolare risponde per omessa vigilanza fino a 5 anni di prigione.

Le forze dell’ordine possono intervenire non solo in flagranza di reato, ma anche in differita attraverso telecamere di sorveglianza. È quello che serve urgentemente anche a San Marino, dove ormai cani, gatti e ambiente naturale sono costantemente sotto attacco e senza protezione efficaci, persino nei nostri santuari ecologici.

Speriamo che la Segreteria del Territorio intervenga urgentemente.

Distinti saluti,

T.G.