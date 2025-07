Diciassettenne inseguito e accoltellato alla schiena, ecco tutti i nuovi dettagli emersi dalle prime indagini: l’aggressore è di origini tunisine

Nuove informazioni emergono sul grave accoltellamento avvenuto ieri sera in piazza Duomo, nel cuore di Ravenna (leggi qui). La vittima è un ragazzo di 17 anni, colpito con una coltellata alla schiena durante un intervento a difesa della sorella, dopo che un coetaneo aveva rivolto apprezzamenti non graditi alla giovane.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, che è intervenuta tempestivamente sul luogo, l’aggressore, diciassettene anche lui (non 15enne come da prime notizie trapelate) di origine tunisina, si è poi dato alla fuga dirigendosi verso via Cavour. Qui è stato fermato vicino a Porta Adriana. La vittima è stata subito soccorsa dal personale medico del 118 e dimessa con una prognosi di meno di venti giorni.

Le indagini hanno fatto emergere che il giovane accusato dell’accoltellamento aveva precedenti penali. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato anche 11 grammi di hashish. L’adolescente è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna e accompagnato alla comunità presso cui era affidato.

La vicenda ha suscitato una forte reazione da parte del padre della vittima, che ha espresso pubblicamente il proprio sdegno tramite i social network. Ha rivolto un appello diretto alle autorità cittadine, avvertendo che, qualora non fosse stata garantita la sicurezza e allontanato il giovane con precedenti, si sarebbe sentito costretto a prendere in mano la giustizia privata. Ha inoltre annunciato di conoscere l’identità e il luogo di residenza dell’aggressore, minacciando possibili gravi conseguenze.

Il caso resta aperto e segue con attenzione l’evolversi delle misure adottate dalle forze dell’ordine e dalla magistratura minorile.