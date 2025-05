Difficoltà economiche e delusione d’amore. Pensionato tenta il suicidio dal Pontelungo che attraversa il fiume Reno. Salvato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno salvato un pensionato che si voleva suicidare saltando dalla balaustra del “Pontelungo” che sovrasta il fiume Reno. È successo durante un servizio di pronto intervento che i Carabinieri stavano effettuando in via Emilia Ponente, all’altezza di Pontelungo, la struttura che sovrasta il fiume Reno. Transitando sul ponte, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un anziano che si stava sporgendo pericolosamente, al di là del parapetto, minacciando di buttarsi di sotto. L’azione è stata interrotta dai Carabinieri che dopo aver fermato l’autoradio e allertato i sanitari del 118, sono scesi e si sono rapidamente avvicinati all’uomo, invitandolo a desistere. Il malcapitato, anche alla luce dello stato in cui versava, si è rifiutato urlando: “Appena vi allontanate, io ritorno qui e mi butto di sotto. Non ce la faccio più e non potete capire!”. A quel punto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, addestrati a valutare le situazioni di crisi e a risolverle celermente, hanno instaurato un dialogo con l’uomo, entrando in empatia con lo stesso ed aiutandolo a ragionare per superare il proprio stato emotivo, cagionato da una delusione d’amore e da difficoltà economiche. I militari, con sensibilità e tatto, sono riusciti a convincere il predetto a desistere dal compiere il gesto estremo, lasciando poi che i Carabinieri lo afferrassero per metterlo in sicurezza; affidato ai sanitari del 118, è stato poi accompagnato in una struttura sanitaria. Da inizio anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono intervenuti in numerose situazioni analoghe (almeno una ventina), poste in essere da soggetti (età media 46 anni) che volevano togliersi la vita.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna