Diocesi di Rimini: comunicazione del Vicario generale

IL VESCOVO EMERITO FRANCESCO E IL VESCOVO NICOLO’

Da qualche giorno il nostro carissimo mons. Francesco Lambiasi, Vescovo emerito, è ricoverato all’ospedale di Riccione a seguito di un malore e una infezione che gli ha procurato febbre.

Sono in corso esami di approfondimento clinico che richiederanno alcuni giorni di ricovero.

Comunque don Francesco è sereno e vigile .

Il nostro Vescovo don Nicolò da oggi è in viaggio per una visita di una settimana in Venezuela, dove incontrerà don Aldo Fonti e il Vescovo locale.

Portiamoli tutti nella nostra preghiera.

Il Vicario Generale

Don Maurizio Fabbri