Diocesi di Rimini: E’ salito al Padre don Fiorenzo Baldacci

Avrebbe compiuto 72 anni tra pochi giorni Ammalato da tempo, ha servito la comunità di Ospedaletto per oltre 20 anni e anche San Patrignano

Questa notte don Fiorenzo Baldacci, già parroco di Coriano, è salito al Padre, concludendo una grave malattia che lo aveva costretto a letto da qualche mese. Don Fiorenzo era accolto in casa del fratello Gianmatteo e sua moglie Manuela e del nipote Edoardo, che lo hanno accudito con tanta generosità e tenerezza. Nato a Cattolica il 24 novembre 1951, don Fiorenzo è stato ordinato sacerdote per imposizione delle mani del Vescovo di Rimini mons. Giovanni Locatelli l’8 maggio 1983. Oltre a ricoprire il servizio di parroco in solido (moderatore) di San Patrignano (Ospedaletto, comunità che ha servito per oltre 20 anni), San Giovanni B. (Cerasolo), S. Maria A. (Coriano) e San Giovanni evangelista (Passano), don Fiorenzo era canonico della Cattedrale e prestava servizio sacerdotale alla comunità di San Patrignano. Dotato di grande curiosità intellettuale, affabilità e notevole capacità di relazione, don Fiorenzo era anche noto per le sue espressioni originali e simpatiche e per chiamare Dio il “mio principale”. La celebrazione delle Esequie è prevista lunedì 13 novembre alle 15.00 alla chiesa parrocchiale di Coriano, mentre la veglia di preghiera sarà domenica 12 novembre alle ore 20.30. Già da domani la salma di don Fiorenzo sarà deposta nella chiesa parrocchiale per dare a chi desidera la possibilità di un saluto e una preghiera. “Affidiamo don Fiorenzo nella nostra preghiera perché il Padre lo ricompensi del bene seminato nella sua vita e a servizio della nostra Chiesa riminese” ha detto il Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri.

Diocesi San Marino-Montefeltro