Diocesi di Rimini: Giubileo di chi va in moto e scooter e dei motocliclisti, sabato 28 giugno 2025 

Sabato 28 giugno l’evento diocesano.

Ritrovo per tutti alle 16.30 in Duomo

per la benedizione con i caschi

Il Giubileo è un tempo di apertura, un invito ad attraversare le porte della fede con lo spirito di chi si rimette in cammino. È un’occasione per riscoprire Dio nella vita quotidiana, negli incontri, nei percorsi condivisi. Un tempo in cui ognuno, con la propria storia, può rientrare in sé stesso e aprirsi alla grazia, alla riconciliazione, alla speranza.

“Le passioni che abitano il cuore delle persone – afferma il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi – sono spesso il punto di partenza migliore per avvicinarsi alla fede”.

Tutto ciò che ci entusiasma può diventare anche strada per ritrovare senso, bellezza, relazione.

È con questo spirito che sabato 28 giugno 2025 la Diocesi di Rimini invita tutti i motociclisti, e chiunque ami andare in moto, a partecipare al Giubileo dei Motociclisti e di chi va in moto e in scooter, un evento aperto a tutti: dagli appassionati ai semplici amanti delle due ruote.

Anche chi arriva da fuori città potrà prendere parte all’evento giubilare, partendo o transitando eventualmente da uno dei luoghi giubilari e convergendo poi a Rimini.

Partenza dei diversi gruppi:

-Ore 15.00 – Ritrovo alla Squadre Misano World Circuit di Misano Adriatico

-Ore 15.30 – Ritrovo a Rimini in piazzale Renzo Pasolini (accanto al palasport Flaminio)

-Chi non riuscisse a raggiungere i punti di partenza potrà recarsi direttamente in Duomo entro le 16.30

I due gruppi, “scortati” in sicurezza dalle rispettive Polizie Locali, raggiungeranno il Duomo di Rimini, dove potranno parcheggiare i mezzi all’interno del Vescovado.

Ore 17.00 – Benedizione sul sagrato del Duomo

Tutti i partecipanti, con i caschi in mano, riceveranno la benedizione del Vescovo di Rimini.

Un gesto semplice, ma significativo: benedire non solo le persone, ma anche il mezzo che le accompagna nei loro percorsi quotidiani, di lavoro o di svago.

Ore 17.15 – Ingresso in Duomo con il casco

Momento personale di preghiera davanti al Crocifisso di Giotto.

A ciascun partecipante sarà consegnato un santino con l’immagine del Crocifisso e la preghiera del Giubileo.

Seguiranno una breve riflessione sul significato del Giubileo e, per chi lo desidera, la partecipazione alla Santa Messa delle ore 17.30.

Durante la celebrazione, le moto saranno custodite all’interno del cortile del Duomo, grazie ai Volontari del Giubileo.

Organizzazione tecnica a cura di:

MotoClub Misano Adriatico, Nuovo Motoclub Renzo Pasolini, Moto Club Polizia di Stato Rimini e Riccione.

Prossimi appuntamenti:

Giubileo dei musicisti e dei cori

Per suonare e cantare insieme sul sagrato della Cattedrale.

Può partecipare chiunque suoni uno strumento o canti.

Sabato 5 luglio, ore 20.30

Seguiranno comunicati dedicati con tutti i dettagli.