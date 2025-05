Diocesi di Rimini: Olimpiadi dello Sport sabato al campo don Pippo. Sabato 24 maggio 2025, dalle ore 14.30 alle 17.00

Un pomeriggio al Campo don Pippo di Rimini tra gioco, amicizia e fede

“Lo sport è luogo di incontro, veicolo di formazione, ricca fonte di valori e di virtù, ma anche mezzo di missione e santificazione” – ricorda Papa Francesco. È in questo spirito che sabato 24 maggio 2025 l’Ufficio di Pastorale dello Sport della Diocesi di Rimini, insieme all’Ufficio Catechistico, promuove la seconda edizione delle Olimpiadi diocesane dello Sport.

Dalle 14.30 alle 17 al Campo don Pippo di Covignano, bambini e ragazzi (dalla I elementare alla II media) vivranno un pomeriggio di sport, amicizia e divertimento con tante discipline da provare: calcio, pallavolo, basket, corsa, ping pong, fresbee e giochi tradizionali come tiro alla fune e corsa coi sacchi.

“Vogliamo invitare i bambini e i ragazzi a giocare, in un pomeriggio di amicizia, divertimento e svago, dove potersi confrontare in diverse discipline e trascorrere momenti in simpatia”, sottolinea don Gianluca Agostini, assistente dell’Ufficio Sport, che sarà presente e in campo con loro, insieme al Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi.

L’evento si aprirà con un momento speciale: il Giubileo dei Bambini davanti al carcere di Rimini, uno dei 18 luoghi giubilari della Diocesi, con preghiera e testimonianza a cura della Pastorale Carceraria. Sono invitati anche i catechisti, gli educatori, i genitori.

Ingresso gratuito, prenotazione gradita: pastoralesport@diocesi.rimini.it – 0541 1835105.

Premi per tutti… e un gelato per concludere in dolcezza!

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: Anspi, Centro Sportivo Italiano, Masci, Oratorio Bellaria, Pgs, Us Acli Sport.