Diocesi di Rimini, una serata per ricucire il dialogo tra generazioni: “Crescere insieme è possibile?”

In un’epoca segnata da cambiamenti rapidi e relazioni sempre più fragili, la comunicazione tra genitori e figli, tra adulti e giovani, si fa spesso difficile. È proprio su questo delicato equilibrio che si concentrerà l’incontro pubblico “Crescere insieme è possibile?”, promosso dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Rimini. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio alle ore 21, nella Sala Manzoni di via IV Novembre 37.

L’obiettivo della serata è ambizioso: aprire uno spazio di ascolto e confronto per interrogarsi sul significato dell’educare oggi, sulla fatica del dialogo generazionale e sulla possibilità concreta di riscoprire legami autentici. Al centro, la domanda cruciale: è ancora possibile crescere insieme, superando il muro delle incomprensioni?

A offrire spunti e riflessioni saranno voci provenienti da ambiti diversi ma complementari: Luigi Ceriani, psicologo e psicoterapeuta; Franca Berardi, dirigente scolastico; Alberto Morigi, medico ortopedico e genitore. A moderare l’incontro sarà Paolo Guiducci, caporedattore del settimanale “ilPonte”.

Una serata che vuole essere non solo un momento di approfondimento, ma anche un invito a ritrovare il coraggio di comunicare e l’umiltà di mettersi in ascolto, per trasformare la distanza in vicinanza e il conflitto in occasione di crescita condivisa.