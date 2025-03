Diocesi di San Marino-Montefeltro. Ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo Mons. Domenico Beneventi

A Pennabilli è tutto pronto per l’ingresso di Mons. Domenico Beneventi nella sua nuova Diocesi. La macchina organizzativa sta lavorando per l’accoglienza delle circa 800 persone previste e che saranno nella città sede della Diocesi oggi, a partire dalla mattinata. Ha preso forma il grande palco adagiato sui primi scalini della gradinata antistante la Cattedrale che si percorrono per entrare in Cattedrale dove oggi pomeriggio, alle 16,00, avrà inizio l’attesa celebrazione di ingresso di Mons. Domenico Beneventi. Si stanno delineando le partecipazioni dei nove Vescovi che presenzieranno alla cerimonia; confermata è anche la presenza dei vertici istituzionali della Regione Emilia-Romagna e Marche, di numerosi Sindaci e delle massime autorità Istituzionali e militari: Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco. Sarà presente a Pennabilli anche una qualificata rappresentanza del Governo sammarinese e della Repubblica.

Una delegazione di circa 200 persone è quella proveniente da Acerenza, città di origine del nuovo Pastore della chiesa sammarinese-feretrana. Particolare attenzione è stata riservata all’ accoglienza dei portatori di handicap per i quali sono riservati posti a sedere. Rilevante il numero di addetti dislocati nelle diverse postazioni per smistare pullman, auto delle autorità e dei rappresentanti della Chiesa, non solo locale ma regionale. Tre le postazioni per le riprese televisive che saranno curate da San Marino RTV.

Il primo incontro con il nuovo Pastore è previsto nell’area parcheggio a servizio del Cinema Gambrinus; sarà una folta rappresentanza di giovani della Diocesi ad attendere il nuovo Vescovo dopo di che il primo corteo formatosi si dirigerà verso i Giardinetti dove è stato collocato un palco sul quale prenderanno posto il Sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, che rivolgerà il suo saluto a mons. Beneventi, anche a nome di tutti gli altri primi cittadini della Diocesi, il nuovo Vescovo Domenico, il vescovo Mons. Turazzi e alcune autorità . Il corteo si avvierà, quindi, verso Piazza V. Emanuele; lungo questo ultimo tragitto, come in passato, è stato costruito dai giovani e dalle associazioni locali, un grande arco. Nel frattempo la piazza si sarà riempita in ogni settore e offrirà un bellissimo e beneaugurante colpo d’occhio. Con il corteo di sacerdoti e diaconi anche Mons. Beneventi raggiungerà la piazza dove, di lì a poco, avrà inizio la solenne celebrazione.

Nel tardo pomeriggio (ore 19,30) in Piazza Montefeltro sarà servito a tutti gli intervenuti un buffet.

Diocesi di San Marino-Montefeltro

Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali

Il Responsabile

(FP)