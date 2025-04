Diocesi San Marino-Montefeltro: per celebrare la Quaresima avviata colletta a favore della Custodia di Terra Santa e l’11 aprile una veglia missionaria diocesana di preghiera

In questo tempo di Quaresima la Chiesa di San Marino-Montefeltro si sta impegnando in una raccolta fondi che, tramite il Centro Missionario e la Caritas diocesana, andrà a sostenere alcuni progetti della Custodia di Terra Santa a favore della popolazione più povera di Palestina, Israele, Libano, Siria e Giordania che sta soffrendo le conseguenze drammatiche dei conflitti in corso.

La colletta quaresimale culminerà con la Veglia missionaria diocesana di preghiera che si terrà la sera di venerdì 11 aprile nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone (RSM) e il Venerdì Santo, 18 aprile, in ogni parrocchia. Nella preghiera, a nome di tante vittime innocenti, chiederemo a Dio la pace per queste terre martoriate.

La Diocesi di San Marino-Montefeltro si unisce ai numerosi e accorati appelli del Santo Padre e dei Vescovi italiani per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente e in tanti scenari di guerra nel mondo. La comunità cristiana non può schierarsi contro un popolo e a favore di un altro ma contro la violenza e la guerra e a favore delle vittime, della pace, della riconciliazione e della giustizia fra i popoli.

La Chiesa di San Marino-Montefeltro auspica che da parte delle Istituzioni civili si facciano tutti i passi necessari per sostenere gli sforzi atti a contribuire al raggiungimento di una pace duratura così come è desiderio della nostra popolazione.

Comunicato stampa – Diocesi di San Marino-Montefeltro