Disagi al traffico ferroviario tra Ancona e Bologna questa mattina: persona investita da un treno vicino Cattolica

Il traffico ferroviario tra Ancona e Bologna è stato rallentato stamane a seguito di un incidente in cui una persona è stata investita tra Pesaro e Rimini alle 4.45. Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è stata regolata tramite l’utilizzo di un solo binario, causando ritardi fino a 100 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso, come ad esempio il treno FR 8802 da Ancona a Milano Centrale che ha registrato un ritardo di oltre 60 minuti.

Dalle 8:30 la situazione è tornata gradualmente alla normalità sulla linea Rimini – Ancona, dopo la conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti in seguito all’investimento di una persona nei pressi di Cattolica. Alcuni treni Alta Velocità e Regionali hanno continuato però a registrare rallentamenti da 40 a 120 minuti.