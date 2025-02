DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA EX COMPAGNA: 43ENNE COLPITO DA MISURA CAUTELARE.

Gaggio Montano (BO): I Carabinieri della Stazione di Gaggio Montano, hanno eseguito il provvedimento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, nei confronti di un 43enne straniero, operaio, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento, richiesto dal Tribunale Ordinario di Bologna Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, trae origine dalla querela presentata da una 26 straniera, la quale si è rivolta ai Carabinieri a seguito dell’ennesimo e violento litigio con l’ex compagno. La donna, in sede di querela, ha raccontato ai militari di aver intrapreso una relazione con il 43enne nel 2023 andando a convivere con quest’ultimo sin da subito. Tale convivenza però si è rivelata fin dal principio problematica, in ragione del comportamento violento da parte dell’uomo, spesso dettato dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. La 26enne, è stata sottoposta a continui maltrattamenti fisici, da parte dell’ex compagno, nella fattispecie impedendole di uscire di casa, a mangiare in salotto e percuotendola abitualmente con schiaffi e pugni al volto, tutto ciò nonostante la stessa fosse in stato di gravidanza. L’uomo in questione, dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice.