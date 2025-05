Divorzio fra Pd e riformismo. I referendum … di Sergio Pizzolante

La Meloni era capogruppo di se stessa in Commissione. All’opposizione. Non ricordo come votò. Ma, in generale, aveva una linea da destra sociale.

I rappresentanti delle minoranze venivano in Commissione per assistere alle disfide fra di noi.

Ad un certo punto però, Renzi aveva preso impegni irrinunciabili in Europa e fa l’accordo con Sacconi al Senato. Il provvedimento doveva passare. Ed io divento il garante di quell’accordo alla Camera. Punto nodale, la riforma dell’art 18.

Ho raccontato nei giorni passati le ragioni e i risultati. Non ci torno.

Lo confesso, e’ stato uno dei momenti più entusiasmanti della mia vita parlamentare.

I colleghi della Cgil del Pd erano in fila di fronte ad un Craxiano della Uil come me, per discutere degli emendamenti che potevano passare perché non in conflitto con l’accordo Renzi Sacconi.