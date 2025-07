Dl Alluvione Emilia Romagna e Campi Flegrei, Andrea Gnassi: “Servono poteri speciali ai presidenti delle Regioni, che hanno responsabilità e devono avere anche strumenti per agire e rispondere”

“Sul tema delle alluvioni, il punto è non ‘se’ ma ‘quando’ accadrà di nuovo. Il cambiamento climatico travolge il pianeta, ma questo governo non se ne accorge e non dà risposte. Per le alluvioni in Romagna, l’esecutivo provò a dire che la responsabilità era della Regione e dei Comuni. Poi ciò che successe e sta succedendo in tutta Europa, purtroppo ha evidenziato che il cambiamento climatico produrrà ancora danni soprattutto per i territori fragili che, per loro natura, sono sotto il livello del mare o in ambiti idrografici morfologicamente vulnerabili. L’intervento statale non può fermarsi alla sola emergenza tamponata con le nomina governativa di commissari nelle regioni, spesso come una clava politica per attaccare i territori. Quando si parla di calamità come le alluvioni c’è il tema delle risorse necessarie, dell’impianto normativo e della governance per i ristori e il pronto intervento nell’emergenza e la pianificazione. Chi è sul territorio, i presidenti di Regione, devono avere la responsabilità, ma anche gli strumenti per agire e rispondere”. Così il deputato Pd, Andrea Gnassi, intervenendo in Aula sul decreto eventi alluvionali.

“Ci ricordiamo i cittadini romagnoli nel fango a rimboccarsi le maniche mentre la politica del governo arrancava nelle polemiche e il ministro Musumeci da Roma alimentava le difficoltà dando colpe ai comuni e alle regioni del centrosinistra – continua il parlamentare – Sono necessarie misure e leggi che diano strumenti e poteri speciali ai presidenti di Regione e questo per far sì che la responsabilità di agire a cui sono chiamati, possa avere gli strumenti perché possa essere esercitata. Bisogna dare ai presidenti di Regione la possibilità di avvalersi, come per i Commissari, di soggetti tecnici competenti a supporto delle decisioni importanti, sia di emergenza sia di pianificazione. I commissari passano i presidenti restano sul campo. Il resto, è davvero inutile, a parte la propaganda che un governo non dovrebbe fare, almeno sulla prevenzione delle calamità governativa” conclude Gnassi.