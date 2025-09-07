Domagnano Fc. Simone Santi, esordio con gol: “Faremo sempre il massimo per la vittoria”

Simone Santi, esordio con gol: “Faremo sempre il massimo per la vittoria”

“Sono felice di aver segnato il primo gol della stagione, ma soprattutto per la vittoria della squadra, che viene sempre prima di tutto”. Simone Santi è raggiante dopo il debutto assoluto con la maglia del Domagnano, giornata impreziosita dal primo gol in assoluto dei giallorossi nella neonata stagione 2025/26. “Dopo aver segnato ho provato un senso di libertàvisti i problemi avuti durante l’anno precedente; la stagione è partita bene e sono contento che la squadra abbia ottenuto il risultato a cui ambiva. È presto sicuramente per fare pronostici o altro, però siamo un gruppo motivato e con voglia di fare, quindi la cosa che ci si può aspettare è che faremo sempre il massimo per ottenere la vittoria”.

L’ex San Marino Academy è arrivato in estate, integrandosi subito bene con i compagni e il tecnico Manuel Amati: “Con il gruppo mi trovo benissimo, siamo giovani e guidati da un grande mistercon cui andiamo tutti molto d’accordo, la squadra è forte e molto unita, sono felice di far parte di questo gruppo”.