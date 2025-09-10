Domagnano, rinviato l’incontro con Luca Trapanese e Alba nell’ambito di “Tuttavia… che Spettacolo!”

Era atteso per venerdì 12 settembre l’appuntamento con Luca Trapanese e Alba alla Sala Montelupo, ma l’incontro nell’ambito della quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!” è stato rinviato a data da destinarsi. Lo comunica oggi, mercoledì 10 settembre 2025, il Comitato organizzatore: «La decisione, presa in pieno accordo con Luca Trapanese, non dipende dalla nostra volontà né da cause organizzative imputabili al Comitato», si legge nel comunicato ufficiale.

Gli organizzatori hanno voluto rassicurare il pubblico: «Questo importante momento non verrà cancellato, ma riproposto al più presto. Siamo certi che l’attesa sarà ampiamente ripagata dall’incontro con Luca e Alba, la cui storia rappresenta un simbolo di amore, inclusione e coraggio».

Il Comitato si scusa inoltre con i tanti che avevano già dimostrato grande interesse per la serata speciale, sottolineando l’intenzione di mantenere intatto il valore dell’appuntamento: «A nome di Attiva-Mente, ci scusiamo per il rinvio e ringraziamo fin d’ora tutte le persone che avevano manifestato entusiasmo e interesse».

Gli organizzatori hanno già assicurato che seguiranno aggiornamenti appena sarà definita la nuova data. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale di Attiva-Mente: tuttavia… che spettacolo 2025.

Un piccolo slittamento, dunque, per un incontro che resta tra i più attesi, pronto a regalare alla comunità di Domagnano e non solo una testimonianza indimenticabile di amore, inclusione e resilienza.