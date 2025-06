Domagnano, Sabato 7 giugno: il fascino del Barocco con il clavicembalo di Megumi Sano nello spazio espositivo Carlo Biagioli per l’ultimo appuntamento della rassegna “Nell’intimo”

Ultimo appuntamento con “Nell’intimo – Maestri Presenti Passati e Futuri”, la rassegna musicale ideata dal Maestro Massimiliano Messieri in collaborazione con la Carlo Biagioli srl. L’incontro conclusivo si terrà sabato 7 giugno alle ore 18.30 presso lo spazio espositivo in via 25 marzo 71, a Domagnano, nella Repubblica di San Marino.

Il concerto, intitolato “Il Fascino del Barocco – Il clavicembalo”, sarà interamente dedicato a uno degli strumenti più rappresentativi del periodo barocco. Ad esibirsi sarà Megumi Sano, musicista giapponese specializzata in repertorio antico, che eseguirà composizioni di Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Girolamo Frescobaldi. Tre autori che incarnano, ciascuno con il proprio stile, le diverse anime del Barocco europeo.

Megumi Sano ha scelto l’Italia per approfondire lo studio della musica barocca, ancora poco diffusa nel suo Paese d’origine. In particolare, la sua attenzione si concentra sul clavicembalo, strumento raffinato e complesso, il cui suono è strettamente legato all’atmosfera delle corti aristocratiche e dei salotti musicali tra Seicento e Settecento.

“La rassegna si chiude con un omaggio al clavicembalo, simbolo di un’epoca d’oro della musica – spiega Carlo Biagioli, promotore dell’iniziativa –. Abbiamo voluto offrire al pubblico un’esperienza musicale profonda in un contesto raccolto e suggestivo, in cui l’ascolto si fa davvero ‘intimo’, come suggerisce il titolo della rassegna”.

Il concerto rappresenta anche un’occasione per riscoprire la ricchezza espressiva del clavicembalo, capace di dare voce a una vasta gamma di emozioni, dal virtuosismo tecnico alla delicatezza più poetica. Il suono cristallino dello strumento, unito al repertorio selezionato, condurrà il pubblico in un viaggio tra le suggestioni del passato.

“Nell’intimo” ha offerto, nel corso della sua programmazione, un ciclo di incontri pensati per riportare la musica classica e d’autore in uno spazio accessibile e familiare, arricchito dalla presenza di opere d’arte. “Un’iniziativa culturale nata dal desiderio – conclude Biagioli – di creare occasioni d’ascolto e riflessione che mettano in relazione artista e pubblico, valorizzando la musica come forma d’arte capace di toccare l’interiorità”.

L’ingresso è libero.