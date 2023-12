Domani l’addio a Don Marino Gatti a Mercatino Conca con la messa esequiale alle 14,30

La comunità di San Marino – Montefeltro e di Mercatino Conca piange la scomparsa di Don Marino Gatti, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di molti. Deceduto all’età di 87 anni, Don Marino era noto per il suo generoso servizio pastorale, il suo spirito missionario e il suo profondo impatto umano e spirituale sulla comunità.

Don Marino, originario di San Marino e fratello di Gabriele Gatti, ex segretario di Stato di San Marino, e di Don Erminio, anch’egli missionario, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Prima di essere parroco a Mercatino Conca, ha servito a Secchiano, Pietracuta, Montealtavelio e Piandicastello, e ha vissuto esperienze missionarie in Mozambico e Brasile.

Era conosciuto per il suo approccio inclusivo e umano, che lo ha reso un punto di riferimento non solo per i fedeli cattolici, ma per l’intera comunità. Durante il suo servizio a Mercatino Conca, ha rivitalizzato la parrocchia e ha fondato gruppi giovanili e sezioni locali di Caritas, contribuendo alla crescita sociale e spirituale del paese.

Don Marino era apprezzato non solo per le sue azioni materiali, ma anche per la sua capacità di offrire conforto filosofico e supporto morale. La sua calma imperturbabile, le sue rassicurazioni e la sua serenità hanno toccato anche coloro che non erano attivamente coinvolti nella religione, come il nostro editorialista Enrico Lazzari, che ricorda con affetto le loro conversazioni.

Le esequie per Don Marino Gatti si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Mercatino Conca domani alle 14.30, dove ha prestato servizio per molto tempo. Il suo contributo alla comunità è stato talmente significativo che i Capitani Reggenti Gatti e Fiorini, insieme al vescovo Negri, gli hanno conferito il premio “Angelo del nostro tempo”.

La scomparsa di Don Marino lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo e il suo insegnamento continueranno a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua presenza, sia come uomo che come sacerdote.