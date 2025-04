Domani scuole chiuse a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 18 settembre 2024 – Visto il perdurare delle condizioni di maltempo e l’allerta rossa in vigore dal pomeriggio di oggi, con ordinanza del Sindaco è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani.

A tutti si raccomanda la massima attenzione, con l’invito a limitare gli spostamenti se non strettamente necessario.

In queste ore di massima allerta è stato attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile. Si ricorda, infine, che per situazioni di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco e, per situazioni legate alla viabilità, la Polizia Locale.

Comune di Misano Adriatico