Domenica 1 settembre ore 20:35 Rai 3 Comunità Solare per la prima volta racconta a PresaDiretta il progetto di condivisione dell’energia.

Si fanno chiamare cittadini solari e nel 2015 nel piccolo comune di Medicina hanno aperto il primo centro al mondo per le comunita? solari locali. Tecnicamente sono un gruppo di autoconsumo collettivo indipendente, autoproducono e scambiano tra loro tutta l’energia di cui hanno bisogno, gratuita e rinnovabile naturalmente. Questa rete si e? gia? estesa, sull’esempio di Medicina infatti sono nate altre comunita? solari in 35 comuni in tutta Italia. «Ne dobbiamo aprire 93 complessivamente e ne apriamo circa due tre al mese. Ogni comunita? viene premiata con degli incentivi per l’energia autoprodotta che consuma» dice a PresaDiretta Leonardo Setti, Prof di Energia Rinnovabile e Sistemi Energetici nell’ Universita? di Bologna.

E? venuta proprio a lui l’idea di mettere in rete i cittadini che autoproducono energia con i loro piccoli impianti domestici e che ha mostrato all’inviato Alessandro Macina. Stando con i cittadini solari capisci che non servono grandi impianti, per una famiglia di 3 persone e? sufficiente un impianto fotovoltaico da 3kw e un pannello solare termico. Sfruttando la caratteristica bidirezionale della rete le comunita? solari invertono la direzione dell’energia. Normalmente l’energia ci arriva da una centrale, qui invece la centrale sono i cittadini con i loro piccoli impianti.

«Quando cominciamo a installare gli impianti fotovoltaici sui tetti delle case, se gli impianti fotovoltaici diventano tanti , saremo nella condizione di saturare la rete, e a questo punto la rete elettrica invece di prendere energia dall’alta tensione, si iniziera? a a “restituire” l’energia. Quindi l’energia puo? alimentare la rete anche dal basso verso l’alto. Oggi abbiamo circa 1milione e mezzo di impianti fotovoltaici da tre, sei, dieci kilowatt che gia? producono circa 15 terawattora, l’equivalente di una centrale nucleare,» continua Setti.