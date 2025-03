Domenica 19 Novembre, alle ore 16:00 presso il Teatro Concordia, ”Mattia e il nonno” della Factory Compagnia Transadriatica, Fondazione Sipario Toscana, con Ippolito Chiarello.

FAMIGLIE A TEATRO: AL TEATRO CONCORDIA MATTIA E IL NONNO

Premio Eolo Award 2020 Miglior spettacolo dell’anno per bambini e ragazzi

Domenica 19 Novembre, alle ore 16:00 presso il Teatro Concordia, sarà in scena lo spettacolo Mattia e il nonno portato in scena da Factory Compagnia Transadriatica, Fondazione Sipario Toscana, con Ippolito Chiarello.

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare, per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

Premiato al Eolo Award 2020 come miglior spettacolo dell’anno per bambini e ragazzi e Menzione speciale della giuria al Festival Festebà 2021.

Per aver proposto con estrema poesia e delicatezza, traendolo dal libro omonimo di Roberto Piumini, il tema della morte, così spinoso da offrire al pubblico dei ragazzi. Per mezzo dell’interpretazione felice e leggera di Ippolito Chiarello, lo spettacolo si muove sulla sapiente e immediata riscrittura che Tonio De Nitto ha fatto del libro. La narrazione dell’interprete ci accompagna amorevolmente, mano nella mano, in compagnia del piccolo Mattia e di suo nonno, che da poco lo ha lasciato, in un viaggio fantastico attraverso uno scenario sempre vivo e pulsante, che ci farà comprendere in modo poeticamente profondo come tutte le persone che abbiamo amato non spariranno mai, rimanendo in maniera durevole dentro di noi. (Motivazione Eolo Award 2020)

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm e presso la biglietteria del Teatro Concordia il giorno dello spettacolo dalle ore 14.00.