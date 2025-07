Domenica 27 luglio transita anche a Santarcangelo l’iniziativa “Dal mare alla collina”

Transiterà anche dal territorio di Santarcangelo la manifestazione “Dal mare alla collina”, organizzata dal Comitato turistico di Torre Pedrera in vari Comuni della provincia di Rimini per domenica 27 luglio. Il corteo sarà composto da circa 50 mezzi agricoli che sfileranno ad una velocità di 12-15 km/h in fila indiana, accompagnato da una scorta tecnica a presidio degli incroci stradali più pericolosi e con veicoli segnalatori a inizio e fine corteo.

Per quanto riguarda Santarcangelo, la manifestazione interesserà diverse strade dove potrebbero verificarsi disagi per la circolazione stradale. All’andata il corteo percorrerà via San Vito tra le ore 8,25 e le 8,40, via De Gasperi tra le ore 8,40 e le 8,55, viale Mazzini, via Garibaldi e viale Marini tra le ore 8,55 e le 9,15, via Cupa e via Pozzo lungo tra le ore 9,15 e le 9,30, via Andrea Costa nel tratto tra via Pozzo lungo e via dell’Uso tra le ore 9,30 e le 9,40, la stessa via dell’Uso/SP13 fino a via Canonica tra le ore 9,35 e le 9,45, via Canonica tra le ore 9,40 e le ore 9.50, via Bionda tra le ore 9,45 e le 10, via Ricciardella tra le ore 9,55 e le 10.

Il percorso di ritorno interesserà invece via San Bartolo tra le ore 15 e le 15,10, via Costa nel tratto da via San Bartolo alla via Emilia tra le ore 15,10 e le 15,15, via Santarcangelo-Bellaria/SP13bis tra le ore 15,15 e le 15,35 e via Antica Emilia nel tratto compreso tra la SP13bis e via San Vito tra le ore 15,35 e le 15,50.

Comune di Santarcangelo