Domenica 7 settembre torna a San Marino “Giochi e Sport Tradizionali edizione 2025”.

L’iniziativa è promossa dalla Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi e la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese in collaborazione , con l’obbiettivo di rievocare i giochi ancora in uso tra gli adulti, promuovere la ludodiversità e valorizzare il ruolo di tali attività ai fini del patrimonio culturale, in linea con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale.

La manifestazione è sostenuta dalla Segreteria di Stato Industria e Sport e dalla Giunta di Castello di San Marino.

Questo il programma:

Sede delle gare: Piazzale M. Capicchioni-Santa Mustiola

-ore 9.30 Biliardo, torneo di doppio (in collaborazione con Federazione Biliardo Sportivo RSM)

-ore 10.30 Cancioni- torneo a squadre (in collaborazione con Associazione Cancioni RSM)

Sede delle gare: Piazzale lo Stradone- Città di San Marino

-ore 16 Trampolisti e trampolieri

-ore 16.30 Arrampicata sportiva (in collaborazione con Titano Climbing Team RSM e Waverock RN)

-ore 17.15 Trampolisti e Trampolieri tra il pubblico

-ore 17.40 Salto misto memorial Pilade Casali con la partecipazione di atleti internazionali (in collaborazione con Federazione Atletica Leggera RSM)

-ore 19 Premiazione di tutti gli eventi

L’Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi nasce a San Marino nel 1994, per dieci anni si svolsero le “Veteraniadi”, dopo un periodo di stop le attività ripresero nel 2022 con l’integrazione nello Statuto dei “Giochi e Sport Tradizionali”, tra le prime iniziative a essere messe in campo il ripristino del “Salto Misto sullo Stradone”, una rievocazione della prima edizione di questa manifestazione risalente al 10 giugno 1910, il primo Presidente è stato Paolo Forcellini ed è attualmente in carica Eraldo Maccapani.

L’associazione si configura come un ente apartitico e senza scopo di lucro che svolge attività di carattere promozionale e sociale, perseguendo tra i suoi scopi principali la difesa del gioco tradizionale, del tempo libero e degli spazi pubblici, l’individuazione dei giochi tradizionali ancora in uso tra gli adulti, con l’obiettivo di coltivare la ludodiversità, dal 2024 è affiliata all’”European Traditional Sports and Game Association”.

Il gioco si fa strumento per promuovere la comprensione e l’accettazione della diversità tra le persone, preziosa occasione per creare esperienze inclusive dove tutti si possano sentire accettati e valorizzati a prescindere dalle differenze, strumento formativo utile a trasmettere ai giovani i valori universali dello sport: lealtà, rispetto delle regole, spirito di squadra impegno e sacrificio, occasione di aggregazione e dialogo intergenerazionale.

Proteggere e promuovere i giochi tradizionali permette di preservare il patrimonio culturale architettonico e immateriale, come sostenuto nella “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” dell’UNESCO.

Per i Veterani Sportivi il gioco è una forma di educazione permanente, strumento per trasmettere valori, creare occasioni di incontro e crescita per tutte le età.