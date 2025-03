Dominique Leveau, PARTITO SOCIALISTA: ”testimonianza di una vita di lotta e impegno per il socialismo”

Sono tra i Socialisti, quelli convinti da una vita, che hanno seguito gli insegnamenti dei predecessori, e le mie scelte erano ovvie quando sono arrivata a San Marino nell’ormai lontano 1970. Quindi, la prima volta che ho votato, la scelta è stata ovvia: ho votato per il Partito Socialista Sammarinese e ho conosciuto le persone che militavano in quel Partito. Magari ci fossero ancora, oggi ci mancano molto.

Siccome ho una certa età, devo dire che la mia vita non è stata facile. Le vicissitudini personali e lavorative mi hanno fatto dubitare della giustizia di questo Paese e della benevolenza di taluni dirigenti di questa Repubblica. Ho dovuto lottare per sopravvivere senza aiuti da parte di nessuno e, se questo è avvenuto, spesso si approfittava del mio bisogno. Quindi, questi non posso ringraziarli e, purtroppo, tra questi c’erano anche “Compagni” senza scrupoli, che fortunatamente non ci sono più nel Partito.

Comunque, imperterrita, quando arrivava la campagna elettorale, ho, nel mio piccolo, fatto comizi in piazza, allora si facevano. Sono stata Segretaria di Sezione del P.S.S. nel Castello di Borgo – Cailungo e ancora oggi sono presente nella Lista Partito Socialista e Libera, nella speranza che le scelte adottate siano positive per il nostro Paese innanzitutto e per il ritorno in Consiglio Grande e Generale dei Socialisti, anche perché credo che il Paese ne abbia bisogno.

Il 9 giugno prossimo è per tutti una grande occasione per cambiare insieme: non lasciatevela sfuggire. Buona campagna elettorale a tutti, e… VOTATE questa Lista e questo Simbolo.

Dominique Leveau.