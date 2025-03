Donna gravemente ferita con un coltello in un negozio del centro di Ravenna, arrestato il titolare

Una donna è stata gravemente ferita con un’arma da taglio e portata in ospedale dopo una lite avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 febbraio in un negozio in piazza Baracca. I Carabinieri stanno indagando sull’episodio che ha portato all’arresto del titolare del negozio.

La vittima, una donna algerina di 37 anni residente a Ravenna, è stata colpita con numerose coltellate in diverse parti del corpo, compreso un occhio. Si è verificato un alterco tra lei e il proprietario del negozio, un cittadino bengalese con regolare permesso di soggiorno in Italia dal 1980. Non è chiaro cosa abbia scatenato la discussione, ma entrambi sono stati coinvolti nell’aggressione.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno trovato la donna ferita a terra. Il proprietario del negozio è stato arrestato e interrogato dal procuratore Francesco Coco per tentato omicidio. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e si trova in rianimazione, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso da parte del comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, che hanno sequestrato il locale e stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.