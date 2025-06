Donna in stato di agitazione provoca disordini al pronto soccorso di Rimini

Nella notte tra domenica e lunedì, le forze dell’ordine sono intervenute al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini a causa di un episodio di violenza da parte di una donna. La donna, una 47enne senza dimora già nota alle autorità, era arrivata in ospedale in stato confusionale, trasportata da un’ambulanza del 118 dopo essere stata trovata vagare in strada a Coriano. Risultata alterata da sostanze stupefacenti, improvvisamente si è scagliata contro il personale sanitario, colpendo una operatrice con un oggetto appuntito e provocandole una ferita al braccio.

Il personale medico ha prima messo in sicurezza gli altri pazienti e si è barricato in una stanza, chiamando le forze dell’ordine. Al loro arrivo, la 47enne ha più volte tentato di aggredire anche gli agenti, costringendo i militari a usare un taser per immobilizzarla e sedarla. Dopo averla sottoposta ai necessari accertamenti, la donna è stata denunciata per lesioni personali a un pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.