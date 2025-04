Donna patteggia dopo l’incidente mortale nel quale ha travolto con l’auto suo marito 

Una donna di 72 anni ha concluso con un patteggiamento il procedimento giudiziario aperto dopo l’incidente che nel 2022 le è costato la vita del marito, di 73 anni, nel parcheggio del santuario della Madonna delle Tre Fontane a Roma. L’episodio si era verificato al termine di una visita religiosa, quando la donna, alla guida di una Fiat Seicento, stava effettuando una manovra di uscita dal parcheggio. Durante questa, ha travolto il marito, che è stato immediatamente soccorso dai paramedici del 118, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto poco dopo.

Le indagini della polizia locale del IX Gruppo Eur hanno escluso che l’incidente fosse stato causato da un’azione volontaria o da problemi meccanici dell’auto. La vettura è stata sottoposta a sequestrato per approfondimenti tecnici, tra cui una perizia per verificare eventuali guasti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del santuario hanno fornito elementi decisivi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’accordo prevede una pena di dieci mesi di reclusione, sospesa, per la donna, che è stata assistita dall’avvocato Antonio Quaranta. La vicenda si è conclusa con un’intesa tra le parti e la procura.