Donna rintracciata in un hotel sul lungomare di Rimini sud: un arresto per la Polizia di Stato.

Nella mattinata del 26.06.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto una cittadina straniera poiché destinataria di un ordine di carcerazione per il reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, alle ore 09:00 circa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuta in un hotel situato sul lungomare di Rimini sud, poiché ha rintracciato una donna, nei cui confronti andava eseguito un ordine di carcerazione per una pena di nove mesi di reclusione pendente dal 2014. Si appurava infatti che la straniera, insieme ad una connazionale, era stata condannata per aver attuato una serie di borseggi ai danni di cittadini e turisti nel comune di Pescara. Tra le altre si segnala una delle tecniche utilizzate. Le due complici erano entrate in un locale pubblico, con il pretesto di consumare alcune bevande, e mentre l’una si dirigeva verso un bagno privato, costringendo il titolare ad allontanarsi dal bancone, l’altra, approfittando del momento di distrazione, si appropriava dell’oggetto.

La donna veniva accompagnata dagli agenti presso i locali della Questura e dopo ulteriori accertamenti veniva trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.