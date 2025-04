Donna sammarinese scivola su una lingua di neve in Trentino e precipita per 30 metri: ferita ma non in pericolo di vita

Lo scorso sabato, una donna di 29 anni sammarinese è scivolata su una lingua di neve mentre camminava su un sentiero a 2.500 metri di altezza nel gruppo delle Pale di San Martino in Trentino, cadendo per circa 30 metri. La giovane, in vacanza con degli amici, ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

I soccorsi, chiamati dagli amici, sono stati resi più complicati a causa della nebbia. L’elicottero del Soccorso Alpino ha trasportato due soccorritori sul luogo dell’incidente, seguiti successivamente da tre sanitari. La donna, che è rimasta cosciente durante tutto il tempo, è stata stabilizzata e portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.