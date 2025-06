Donna travolta e uccisa a Riccione, ipotesi auto pirata

Una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un probabile pirata della strada questa mattina a Riccione.

È accaduto intorno alle 9 in viale Settembrini.

La vittima, a quanto emerso, abita poco lontano dal luogo dell’incidente. Non vi sarebbero testimoni del fatto. Sul posto i carabinieri di Riccione coadiuvati dal nucleo investigativo del comando di Rimini che stanno esaminando le tracce di pneumatici sull’asfalto. Dai primi accertamenti, non vi sarebbero segni di frenata e tra le ipotesi c’è anche quella che l’investitore non si sia accorto di nulla. Sul posto, oltre al personale medico, anche i parenti della 55enne.

Ansa