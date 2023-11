Dopo la presentazione alla Festa della Storia 2023, l’originale volume  “Alle origini del Malatesta” di Andrea Antonioli e Morvan Bruschi  è a disposizione degli appassionati anche nelle biblioteche verucchiesi

E’ ora disponibile al prestito anche nella Biblioteca Comunale Don Milani di Villa Verucchio e in quella di Rilego e Rileggo nel capoluogo il volume “Alle origini dei Malatesta”, opera di Andrea Antonioli e Morvan Bruschi figlia di un’ardua ricerca esaminando le fonti e i testi antichi e originali esistenti e altri fino a ora non considerati che hanno permesso di confezionare un testo innovativo e molto ben documentato.

Presentato in anteprima lo scorso 7 ottobre in occasione della “Festa della Storia” 2023 proprio a Verucchio, il volume nasce da un progetto del Centro Studi Olim Flaminia di Cesena che ha coinvolto tanti Comuni e istituzioni e ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna. Sono ben otto le realtà coinvolte, cinque del riminese (Verucchio, Pennabilli, Rimini, Santarcangelo e Poggio Torriana) e tre del Cesenate (Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo), quelle che hanno avuto un ruolo importante nelle origini malatestiane, da sempre avvolte da una fitta nebbia d’incertezza. Hanno aderito anche diverse istituzioni culturali e musei dei medesimi Comuni e anche la Società di Studi Storici sul Montefeltro, con il sostegno di importanti aziende del territorio sensibili a questo scottante tema storico, come la Fondazione Orogel Fruttadoro, Sogliano Ambiente e Romagna Banca Credito Cooperativo.

Gli autori Andrea Antonioli e Morvan Bruschi hanno messo in relazione i Malatesta con le più importanti famiglie medievali con cui ebbero stretti rapporti (i Carpegna, i Traversari, gli Onesti) e sono riusciti così a ricostruire l’identità dei primi membri del casato, per così dire “dimenticati” dalla Storia, come Malatesta Minore, Malatesta dalla Penna, Giovanni da Sogliano, facendo altresì luce su quel percorso di ampliamento del potere della famiglia sui territori del Montefeltro e della Romagna nel corso dei primi due secoli del passato millennio.

Un lavoro molto impegnativo che, grazie a lunghe riflessioni e interessanti intuizioni storiche, ha permesso di ricostruire la prima genealogia della casata, in buona parte riscritta in armonia con le fonti più antiche, tenendo conto di un elemento trascurato e suggestivo riguardo l’identità di non poche figure di donna che ebbero a che fare con i Malatesta, un metodo innovativo che tiene conto della componente femminile. La donna, infatti, non è mai stata al centro di un dibattito storiografico e non è stata considerata un soggetto autonomo, in grado di “creare eventi”; la sua millenaria subordinazione all’uomo ha investito sia la sfera familiare che quella delle sue relazioni sociali, politiche ed economiche e il volume di Bruschi e Antonioli sopperi

Il volume, edito da Bastogi Libri Editore di Roma, si può acquistare presso tutte le librerie italiane.