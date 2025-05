Doppia soddisfazione Allieve Gold per la Ginnastica Riccione Academy

Per la Ginnastica Riccione Academy arriva una doppia grande soddisfazione in relazione alla categoria Allieve Gold. La squadra formata da Margherita Cantelli, Miruna Scopet, Eleonora Corazza, Diana Ndombelè Luketo e Asia Migliaccio, tutte ginnaste cresciute nel vivaio riccionese, ha vinto la seconda Gara Regionale a Squadre Allieve Gold 3B GAF, disputatasi a Cesena lo scorso fine settimana. I 193.850 punti messi insieme dalle giovanissime atlete della Perla Verde hanno permesso loro di laurearsi anche Campionesse Regionali Allieve Gold, titolo (il primo conquistato dal club del presidente Poesio in questa categoria) che le qualifica direttamente alle Finali Nazionali.

L’altra grande soddisfazione è proprio legata alle Finali Nazionali a Squadre Allieve Gold, che si terranno dal 29 novembre al 1 dicembre 2024 al PlayHall “Massimo Pironi” di Riccione, con la Ginnastica Riccione Academy società organizzatrice e con il patrocinio del Comune di Riccione..

“Come società, dirigenti e tecnici, siamo davvero felici per queste bambine che stanno portando avanti questo percorso insieme a noi da un po’ di anni – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Non ci siamo mai nascosti, abbiamo sempre detto che il nostro progetto è creare un vivaio per far crescere le nostre bambine ed esprimere una bella ginnastica. I progressi fatti in questi anni vengono messi in risalto anche da questo successo: la vittoria di un campionato regionale in una delle categorie più difficili. Va sottolineata anche la giovane età delle nostre ginnaste perché una squadra Allieve Gold può essere composta da atlete dagli 8 ai 12 anni, e noi ne abbiamo una di undici, due di dieci e due di otto, di cui una, Diana, a Cesena era alla sua prima gara agonistica di Federazione. Le nostre bambine hanno fatto un’ottima gara, ma hanno ancora margini di miglioramento. Siamo contenti anche perché la vittoria del campionato regionale ci permette di saltare la zona tecnica e preparare così al meglio le Finali Nazionali. Un plauso per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente va ai nostri fantastici tecnici: Linda Pigozzi, Lorenzo Mulitze e Luca Pizzoni, sotto la direzione tecnica di Anton Stolyar”.

Sull’assegnazione a Riccione delle Finali Nazionali. “A maggio abbiamo organizzato le Finali Individuali Allieve Gold, adesso organizzeremo quelle a Squadre – continua Poesio -. Ringraziamo la Federazione Ginnastica d’Italia per averci dato questa possibilità. Parteciperanno le migliori 160 squadre d’Italia. Accoglieremo tra le 700 e le 800 ginnaste, insieme a tecnici e dirigenti. Noi ci faremo trovare pronti con il nostro staff organizzativo. L’obiettivo è ripetere, se non migliorare, l’organizzazione di maggio e ci auguriamo che le nostre piccole atlete possano disputare un’ottima gara”.