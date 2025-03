Doppio appuntamento per il Taekwondo San Marino

Dopo un inizio 2025 caratterizzato da una pioggia di medaglie a partire dall’Austrian Open Youth 2025 (E-2) di Vienna (AUT) del 31/01-02/02/2025 con Alessandro Giovagnoli (1° kup – Junior) (bronzo), seguito dall’Insubria Cup 2025 a Busto Arsizio (VA) del 22-23/02/2025 sempre con Alessandro Giovagnoli (oro) e poi dallo Schwabach Open 2025 in Germania del 07-09/03/2025 con 3 atleti sul gradino più alto del podio, Achille Tentoni (1° poom), Federico Amati (1° poom) e ancora Alessandro Giovagnoli (1° kup), ora ci attende un doppio appuntamento molto allettante.

Il primo di essi sarà a San Marino, mercoledì 02 aprile: lo stage di forme (poomsae) con i Gran Master Chung Kwang Soo (c.n. 9° dan) e suo figlio Hamin Chung (c.n. 7° dan), seguito nel prossimo fine settimana 04-06 aprile dai Campionati Italiani assoluti 2025 categoria Junior.

Al seminario potranno partecipare tutti i praticanti del Club, a partire dai piccolissimi, che avranno così l’occasione di conoscere due dei più grandi interpreti mondiali della nostra disciplina, mentre al secondo, dove si presenteranno 183 Società, 581 cinture nere 210 senior e 371 junior (nuovo record assoluto), saranno 4 i fighters che, coordinati all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), difenderanno i colori bianco-azzurri ad Arezzo: Thomas Albani (1° poom -51kg), Federico Amati (1° poom -59 kg), Achille Tentoni (1° poom cat. -55 kg), mentre domenica 06 combatterà Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg).

Una doppia occasione da non perdere, sia per migliorare la tecnica di base con lo stage, sia per tentare di incrementare il nostro già cospicuo medagliere ai Campionati Italiani che andranno a precedere un nutrito calendario che prevede in contemporanea uno dei 2 interregionali italiani: il 26-27/04 l’Interregionale Lazio a Fondi (LT) oppure il Liguria a Quiliano (SV).

Il 24-25/05, ad Ancona, i ?Campionati Italiani Universitari 2025?, e, subito dopo, il Luxembourg Open 2025, un G1 del 07-08/06, che sarà l’antesignano della gara di casa: il 2° Taekwondo San Marino Open 2025 che stiamo organizzando per il 28 e 29 giugno a Serravalle presso la Sport Domus, con presenti tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

Siamo veramente orgogliosi dei risultati raggiunti sino ad ora (sportivi ed organizzativi), che dimostrano chiaramente la competitività della nostra scuola di Taekwondo (336 medaglie complessive), sia in campo internazionale sia in quello italiano, con giovani che sono sempre più protagonisti di questa bellissima disciplina marziale e sport olimpico.

Ricordiamo inoltre che il T.S.M., affidato a Maestri tutti sammarinesi diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation), è l’unico Club in Repubblica dove ci si può avvicinare al nostro mondo, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

