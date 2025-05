DUE ESERCIZI COMMERCIALI E 41 VEICOLI CONTROLLATI, OLTRE A CENTINAIA DI PERSONE IDENTIFICATE DAI CARABINIERI DI IMOLA TRA LA NOTTE DI HALLOWEEN E LA GIORNATA DEI DEFUNTI

Imola e dintorni: I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno identificato centinaia di persone durante i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano, in particolare all’interno del Parco delle Acque Minerali e delle aree del centro. Tra le persone identificate, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro Bologna, un automobilista è risultato positivo all’alcol test e nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida. Nei confronti del titolare di un esercizio pubblico sono stati adottati dei provvedimenti ai sensi dell’art. 29 e 37 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” e “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: sospensione dell’attività imprenditoriale, 2.500 euro di sanzione amministrativa e un’ammenda di 21.900 euro. Nei confronti di un altro titolare di esercizio pubblico, invece, è stato adottato analogo provvedimento ai sensi dell’art. 37 del citato Decreto Legislativo che in questo caso prevede un’ammenda pari a 13.200 euro. I controlli dei Carabinieri proseguiranno nella giornata odierna, con particolare attenzione ai cimiteri per evitare borseggi e furti sulle auto in sosta dei cittadini che andranno a portare un saluto ai propri defunti.